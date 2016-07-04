На украинских дорогах температура поднимется до +31°, местами ожидаются дожди с грозами

Сегодня и во вторник на дорогах Украины преимущественно без осадков, температура поднимется до +31°.

Сегодня и во вторник на дорогах Украины преимущественно без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Одесской области возможна гроза. Температура +23°… +29°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +28°.

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На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +20° … +25°. Во вторник на этом маршруте водителей также будет ожидать малооблачная погода, температура до +27°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют грозу. Температура в дороге до +29°. 5 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +23°… +25°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +23° … +29°. По данному направлению во вторник будут похожие погодные условия, температура до +25°.

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