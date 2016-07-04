На украинских дорогах температура поднимется до +31°, местами ожидаются дожди с грозами
Сегодня и во вторник на дорогах Украины преимущественно без осадков, температура поднимется до +31°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Одесской области возможна гроза. Температура +23°… +29°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +28°.
В большинстве украинских областей сегодня без осадков, температура до +31° (карта)
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге +20° … +25°. Во вторник на этом маршруте водителей также будет ожидать малооблачная погода, температура до +27°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +31°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +29°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют грозу. Температура в дороге до +29°. 5 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +23°… +25°.
В Украине жара на этой неделе спадет, ожидаются дожди с грозами
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +23° … +29°. По данному направлению во вторник будут похожие погодные условия, температура до +25°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°