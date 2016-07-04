Буря в Измаиле повалила деревья (фото, видео)
Вчера на Измаил (Одесская область) обрушился дождь с градом и шквальным ветром - его сила достигала 25 м/с.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.
Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)
Сообщается, что фронт прошел по центральной части города, что привело к повреждениям большого количества деревьев на улицах Телеграфной, Болградской, на площади Победы, возле кафе "У Фонтана", возле Центрального рынка.
Как сообщал УНИАН, 3 июля из-за сильных порывов ветра в Жовковском районе Львовской области были повреждены крыши нескольких зданий.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +14°
-
Днепр+27°... +14°
-
Донецк+26°... +12°
-
Житомир+28°... +15°
-
Запорожье+27°... +14°
-
Ивано-Франковск+28°... +10°
-
Киев+28°... +18°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+28°... +14°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+28°... +13°
-
Полтава+26°... +17°
-
Ровно+28°... +13°
-
Симферополь+24°... +10°
-
Сумы+27°... +15°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+27°... +12°
-
Хмельницкий+27°... +14°
-
Черкассы+27°... +16°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 88 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:46
Закат 20:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей