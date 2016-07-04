Буря в Измаиле повалила деревья (фото, видео)

Вчера на Измаил (Одесская область) обрушился дождь с градом и шквальным ветром - его сила достигала 25 м/с.

Вчера на Измаил обрушился дождь с градом и шквальным ветром / facebook.com Андрей Абрамченко

Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

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Сообщается, что фронт прошел по центральной части города, что привело к повреждениям большого количества деревьев на улицах Телеграфной, Болградской, на площади Победы, возле кафе "У Фонтана", возле Центрального рынка.

Фронт прошел по центральной части города / facebook.com Андрей Абрамченко

Буря в Измаиле повалила деревья / facebook.com Андрей Абрамченко

Как сообщал УНИАН, 3 июля из-за сильных порывов ветра в Жовковском районе Львовской области были повреждены крыши нескольких зданий.