В Украине ожидается повышение уровней воды в реках

Сегодня, 4 июля, на реках бассейнов Днестра ожидается повышение уровней воды на 0,3-0,8 м.

В реках бассейнов Днестра ожидается повышение уровней воды / ukraina.ucoz.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"4 июля в реках бассейнов Днестра в пределах Винницкой области и Припяти в пределах Житомирской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.

"4 июля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.