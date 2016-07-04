Сильный ветер во Львовской области сорвал крыши с домов

10:59, 4 июля 2016
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Вчера, 3 июля, из-за сильных порывов ветра в Жовковском районе Львовской области были повреждены крыши нескольких зданий.

УНИАН
В Жовковском районе Львовской области были повреждены крыши нескольких зданий / УНИАН

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Днем 3 июля в результате прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра в Жолковском районе была повреждена крыша ООШ I-II ступеней в с. Воля Высоцкая (4 стропила, около 40 листов шифера) и крыша ООШ I ступени в с. Кулява (деревянные конструкции и примерно 60 м кв. шифера). Работы по ликвидации последствий урагана будут начаты 4 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье в области без электроснабжения остался 31 населенный пункт в 5 районах области. По состоянию на 06:00 4 июля без электроснабжения остаются 8 населенных пунктов (4 - полностью, 4 - частично).

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.

"4 июля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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