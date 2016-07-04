В Украине жара на этой неделе спадет, ожидаются дожди с грозами

На этой неделе в Украине несколько похолодает, в некоторых областях пройдут дожди.

На этой неделе в Украине несколько похолодает / tov-tob.livejournal.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется до +31°.

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Во вторник, 5 июля, осадков не ожидается. Температура днем +23°...+28°.

В среду, 6 июля, на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков. Температура ночью +10°...+17°, днем до +29°.

В четверг в северных, южных и центральных областях ожидаются осадки, ночью +9°...+17°, днем до +31°.

В пятницу синоптики осадков не обещают. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+26°.

В субботу на западе ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +11°...+15°, днем до +26°.

В воскресенье в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях пройдут дожди, температура ночью +13°...+16°, днем до +27°.

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