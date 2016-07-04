В Украине жара на этой неделе спадет, ожидаются дожди с грозами
На этой неделе в Украине несколько похолодает, в некоторых областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется до +31°.
В большинстве украинских областей сегодня без осадков, температура до +31° (карта)
Во вторник, 5 июля, осадков не ожидается. Температура днем +23°...+28°.
В среду, 6 июля, на западе Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков. Температура ночью +10°...+17°, днем до +29°.
В четверг в северных, южных и центральных областях ожидаются осадки, ночью +9°...+17°, днем до +31°.
В пятницу синоптики осадков не обещают. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +21°...+26°.
В субботу на западе ожидаются дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +11°...+15°, днем до +26°.
В воскресенье в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях пройдут дожди, температура ночью +13°...+16°, днем до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°