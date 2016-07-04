В Китае из-за наводнений погибли 14 человек

В результате ливня в южном Китае погибли 14 человек, еще 8 считаются пропавшими без вести.

Reuters

Непогода началась в регионе в минувший четверг, в результате во многих водоемах понялся уровень воды, передает Xinhua.

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Кроме того, повреждены 9 тыс. домов и уничтожены гектары посевов. Совокупные потери оцениваются в 1,37 млрд долл.

Всего с начала наводнений в Китае погибли 186 человек и 45 пропали без вести. Также власти эвакуировали почти 1,5 млн человек.

Напомним, по меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.