В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение

08:46, 4 июля 2016
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Сегодня, 4 июля, в Украине местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

volynnews.com
В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В столице в понедельник воздух прогреется до +24°, осадков не ожидается

"4 июля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 июля в Харькове прошел сильный дождь, в некоторых районах установил неофициальный рекорд по количеству осадков.

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