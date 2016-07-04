Сегодня, 4 июля, в Украине местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

В Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение / volynnews.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"4 июля в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, местами грозы, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 июля в Харькове прошел сильный дождь, в некоторых районах установил неофициальный рекорд по количеству осадков.