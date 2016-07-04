В столице в понедельник воздух прогреется до +24°, осадков не ожидается

08:30, 4 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 4 июля в Киеве осадков не ожидается, температура днем до +24°.

kiev-live.com
В Киеве осадков не ожидается / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

В большинстве украинских областей сегодня без осадков, температура до +31° (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:53, а закатится в 21:11.

Как сообщал УНИАН, в столице в течение 29 июня-4 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

"В связи с содержанием сухой жаркой погоды по Киеву в течение 29 июня-4 июля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.

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