В большинстве украинских областей сегодня без осадков, температура до +31° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в понедельник в Украине практически без осадков, на востоке и юге температура до +31°.

В понедельник в Украине практически без осадков / panoramio.com, Геннадий Казакевич

В столице сегодня без осадков, днем +24°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

Во Львове 4 июля ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +21°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +23°. Ветер западный и северо-западный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник осадков не ожидается. Температура +24°. Ветер северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +29°, ветер переменный, до 7.2 м/с.

В Украине сегодня до +31° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +29°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня осадков не ожидается. Температура днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре малооблачно. Температура воздуха +29°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +30°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Краматорске в понедельник практически безоблачно, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

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