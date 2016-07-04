Жертвами наводнений в Пакистане и Индии стали не менее 55 человек

По меньшей мере 55 человек погибли в Индии и на севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными муссонными дождями.

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Больше других в Пакистане пострадал округ Читрал, где за последние дни жертвами стихии стали не менее 30 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Местные власти рассказали, что в деревне Урсун смыло целую мечеть с находившимися в ней людьми.

Как сообщило правительство Индии, в штатах Уттаркханд и Аруначал-Прадеш под оползнями оказались погребены несколько деревень, при этом погибли по меньшей мере 25 человек.

По некоторым данным, жители отдаленных деревень в Индии не получили вовремя предупреждение об эвакуации.

Поисково-спасательную операцию, к которой привлечены индийские и пакистанские военные, осложняют продолжающиеся сильные дожди.