В Пакистане наводнение смыло мечеть, погибли 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли во время наводнения в округе Читрал на севере Пакистана неподалеку от границы с Афганистаном.
Как сообщают власти этого района, ливневый паводок смыл мечеть и всех, кто в ней в этот момент находился, а также несколько домов в поселке Арсун, передает Русская служба Би-би-си.
На юге Лондона из-за проливных дождей затопило автомобили (фото)
Также пропали без вести восемь членов местной полиции, чей участок также оказался в зоне паводка.
В прошлом году сильные наводнения в этом районе также привели к человеческим жертвам и разрушениям.
Как сообщал УНИАН, не менее 25 человек погибли и несколько пропали без вести после самого мощного наводнения за последние 100 лет в американском штате Западная Вирджиния.
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