Синоптики предупреждают о сильных ливнях и граде в нескольких областях

11:57, 3 июля 2016
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Синоптики предупреждают о сильных ливнях и граде в западных и некоторых центральных областях Украины.

Голос Карпат
Синоптики предупреждают о сильных ливнях и граде / Голос Карпат

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"Днем 3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозовые дожди, местами сильные ливни, крупный град и шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на выходных в Украине сохраняется жаркая погода, но возможны дожди.

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