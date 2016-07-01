Проливной дождь в Харькове затопил несколько улиц (фото, видео)

16:16, 1 июля 2016
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В ночь на 1 июля в Харькове прошел сильный дождь, который в некоторых районах установил неофициальный рекорд по количеству выпавших осадков.

vk.com Типичный Харьков
Ливень в Харькове затопил несколько улиц / vk.com Типичный Харьков

Официальное количество осадков по городу фиксирует метеостанция, расположенная в районе аэропорта. По ее данным, всего вечером и ночью выпало 44,7 мм осадко, передает "Городской дозор".

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"Это сильный дождь, но не стихийный.  В разных районах он был разной интенсивности, местами очень сильный. Но рекорда нет. В целом, были ситуации, когда осадков выпадало больше", - сообщила завсектором метеопрогнозов областного центра гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

vk.com Типичный Харьков
В ночь на 1 июля в Харькове прошел сильный дождь / vk.com Типичный Харьков

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине в результате сильных дождей подтопило жилые дома.

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