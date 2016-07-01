В Испании в результате лесного пожара сгорело 600 га земли - СМИ

15:38, 1 июля 2016
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Около 600 гектаров земли выжжено в результате лесного пожара в испанской автономной области Кастилия-Ла-Манча. 

Reuters
Reuters

Пожар начался в четверг днем в муниципалитете Льетор. Огонь до сих пор не удалось взять под контроль, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили 75 жилых домов

Сообщается, что в борьбе со стихией задействованы порядка 150 человек, а также вертолеты. Пока местные власти не объявляли об эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от бушующего пожара.

Напомним, во вторник в Сан-Диего (США) были обнаружены тела двух погибших в результате лесных пожаров. Таким образом, количество жертв в Калифорнии увеличилось до четырех.

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