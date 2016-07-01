На дорогах Украины температура поднимется до +32°, в некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами температура поднимется до +32°. Местами пройдут дожди с грозами.

Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте также солнечно. Температура в субботу +29°...+32°. В воскресенье на одесском направлении до +32°.

Читайте также На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в воскресенье на западе пройдут дожди (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Закарпатской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +27°... +31°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +32°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +25°...+31°.

На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +26°...+29°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°...+31°. В воскресенье без осадков, до +30°.

На Мариупольском направлении ожидаются грозы, температура +28°...+29°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье температура поднимется до +30°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +29°… +30°. В субботу водителей на этом маршруте преимущественно без осадков. В воскресенье пройдут дожи, температура до 31 градуса тепла.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.