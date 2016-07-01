На дорогах Украины температура поднимется до +32°, в некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами температура поднимется до +32°. Местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте также солнечно. Температура в субботу +29°...+32°. В воскресенье на одесском направлении до +32°.
На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в воскресенье на западе пройдут дожди (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Закарпатской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +27°... +31°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +32°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +25°...+31°.
На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +26°...+29°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°...+31°. В воскресенье без осадков, до +30°.
На Мариупольском направлении ожидаются грозы, температура +28°...+29°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье температура поднимется до +30°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +29°… +30°. В субботу водителей на этом маршруте преимущественно без осадков. В воскресенье пройдут дожи, температура до 31 градуса тепла.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°