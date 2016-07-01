На дорогах Украины температура поднимется до +32°, в некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди

13:00, 1 июля 2016
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Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода, местами температура поднимется до +32°. Местами пройдут дожди с грозами.

Фото УНИАН
Водителей на украинских дорогах ожидает жаркая погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +32°. Завтра на этом маршруте также солнечно. Температура в субботу +29°...+32°. В воскресенье на одесском направлении до +32°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, в Закарпатской области пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +27°... +31°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +32°. В воскресенье на этом направлении ожидаются осадки, температура в дороге +25°...+31°.

На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет дождь с грозой. Температура в дороге +26°...+29°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +26°...+31°.  В воскресенье без осадков, до +30°.  

На Мариупольском направлении ожидаются грозы, температура +28°...+29°. Завтра по этому маршруту малооблачно. В воскресенье температура поднимется до +30°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге до +29°… +30°. В субботу водителей на этом маршруте преимущественно без осадков. В воскресенье пройдут дожи, температура до 31 градуса тепла.

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