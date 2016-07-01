На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в воскресенье на западе пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, на выходных сохранится жаркая погода, местами пройдут дожи, температура до +32°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+30°.
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Во Львове завтра малооблачно, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье возможна гроза, +11°...+26°.
Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +18°, днем +31°, в воскресенье возможна гроза, ночью +12°, днем +29°.
В Виннице в осадков не ожидается, температура воздуха в субботу +17°...+29°. В воскресенье +15°... +30°.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +29°, днем +32°. В воскресенье также без осадков, температура +21°...+33°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +19°...+28°.
В Симферополе завтра возможна гроза, +18°...+25°. В воскресенье +16°...+27°. Осадков не обещают.
Жителям Мариуполя на субботу малооблачную погоду, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +29°.
В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье температура до +28°.
В Северодонецке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем +29°.В воскресенье +18°...+29°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +24°. В воскресенье ожидается дождь, ночью +13°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу ясно и без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможен дождь, ночью +18, днем до +24°.
В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура +30°. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, температура днем +24°.
В Сваляве завтра малооблачно, +28°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +17° …+22°.
В Затоке на выходных ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +30°.
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В Бердянске на выходных будет облачно с прояснениями, в субботу температура до +29°, в воскресенье до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°