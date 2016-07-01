На выходных в Украине сохранится жаркая погода, в воскресенье на западе пройдут дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных сохранится жаркая погода, местами пройдут дожи, температура до +32°.

На выходных сохранится жаркая погода / igormelika.com.ua

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +19°, днем +31°. В воскресенье облачно с прояснениями, +18°...+30°.

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Во Львове завтра малооблачно, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье возможна гроза, +11°...+26°.

Для жителей Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность, температура воздуха в субботу ночью +18°, днем +31°, в воскресенье возможна гроза, ночью +12°, днем +29°.

В Виннице в осадков не ожидается, температура воздуха в субботу +17°...+29°. В воскресенье +15°... +30°.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +29°, днем +32°. В воскресенье также без осадков, температура +21°...+33°.

Погода на 2 июля / УНИАН

Погода на 3 июля / УНИАН

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +19°...+28°.

В Симферополе завтра возможна гроза, +18°...+25°. В воскресенье +16°...+27°. Осадков не обещают.

Жителям Мариуполя на субботу малооблачную погоду, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +29°.

В Краматорске в субботу малооблачно, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье температура до +28°.

В Северодонецке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем +29°.В воскресенье +18°...+29°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу небольшая облачность, температура до +24°. В воскресенье ожидается дождь, ночью +13°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно и без осадков, ночью +19°, днем +30°. В воскресенье возможен дождь, ночью +18, днем до +24°.

В Трускавце в субботу дождь с грозой, температура +30°. В воскресенье синоптики прогнозируют осадки, температура днем +24°.

В Сваляве завтра малооблачно, +28°, в вокресенье возможен дождь с грозой, температура воздуха +17° …+22°.

В Затоке на выходных ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +30°.

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В Бердянске на выходных будет облачно с прояснениями, в субботу температура до +29°, в воскресенье до +27°.

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