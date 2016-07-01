Американский Лас-Вегас накрыл сильный дождь с градом (видео)

11:15, 1 июля 2016
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В четверг днем в Лас-Вегасе прошел ливень.

Las Vegas Sun
В четверг днем в Лас-Вегасе прошел ливень / Las Vegas Sun

Как сообщает Las Vegas Sun, в результате ливня и крупного града затопило улицы, некоторые районы города остались без электричества.

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Кроме того, в районе гольф-клуба от непогоды пострадала девушка. Ее в критическом состоянии доставили в больницу.

В международном аэропорту Мак-Каран прибывающие рейсы перенаправляли в Калифорнию и Аризону. Некоторые рейсы были задержаны.

Напомним, не менее 25 человек погибли, несколько пропали без вести после наводнения в штате Западная Вирджиния (США). 

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