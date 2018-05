Американский Лас-Вегас накрыл сильный дождь с градом (видео)

Как сообщает Las Vegas Sun, в результате ливня и крупного града затопило улицы, некоторые районы города остались без электричества.

Кроме того, в районе гольф-клуба от непогоды пострадала девушка. Ее в критическом состоянии доставили в больницу.

В международном аэропорту Мак-Каран прибывающие рейсы перенаправляли в Калифорнию и Аризону. Некоторые рейсы были задержаны.

Had to pull over and weather the hail in #SilveradoRancho. My car taking a beating. Thunder, now. @KTNV #iC13 pic.twitter.com/TrFuqHgMYn