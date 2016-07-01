Американский Лас-Вегас накрыл сильный дождь с градом (видео)
В четверг днем в Лас-Вегасе прошел ливень.
Как сообщает Las Vegas Sun, в результате ливня и крупного града затопило улицы, некоторые районы города остались без электричества.
В канадской Альберте образовались сугробы из града (фото, видео)
Кроме того, в районе гольф-клуба от непогоды пострадала девушка. Ее в критическом состоянии доставили в больницу.
В международном аэропорту Мак-Каран прибывающие рейсы перенаправляли в Калифорнию и Аризону. Некоторые рейсы были задержаны.
Had to pull over and weather the hail in #SilveradoRancho. My car taking a beating. Thunder, now. @KTNV #iC13 pic.twitter.com/TrFuqHgMYn— Megan Telles (@mtelles) June 30, 2016
Напомним, не менее 25 человек погибли, несколько пропали без вести после наводнения в штате Западная Вирджиния (США).
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