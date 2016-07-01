В Пакистане от удара молнии погибли 5 человек

10:18, 1 июля 2016
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В страну после сильной жары пришли дожди. В округе Тхарпаркар от удара молнии погибли 5 человек.

фото УНИАН
В Пакистане от удара молнии погибли 5 человек / УНИАН

В городе Карачи ливень затопил улицы. Во вторник выпало 43 мм осадков за три часа, еще 20 мм - в среду, передает Al Jazeera.

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До этого температура в стране достигала +47,5°.

Несмотря на относительное похолодание и осадки, пострадали многие люди. В округе Тхарпаркар пять человек погибли от удара молнии. Еще четверо - от поражения электрическим током.

Метеорологи прогнозируют, что этим летом выпадет на 10-20% осадков больше, чем обычно.

Напомним, 15 июня в результате поражения молнией погиб ребенок.

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