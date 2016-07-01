В результате наводнения в Румынии погиб ребенок

На юго-западе Румынии из-за проливных дождей затопило сотни домов.

В городе Решица дождь шел почти сутки / panoramio.com doiu

В городе Решица дождь шел почти сутки, передает Euronews.

В жудеце Сэлаж река вышла из берегов. Вода смела женщину и двоих ее детей, которые ехали на лошади. Один ребенок погиб. Напомним, вчера вечером в Ростове-на-Дону (РФ) в результате сильного дождя произошли подтопления дворовых территорий, подвальных помещений, подтоплены автомобили. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.