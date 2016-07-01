Ливень затопил Ростов-на-Дону, есть жертвы (фото, видео)

08:57, 1 июля 2016
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Вчера вечером в Ростове-на-Дону (РФ) в результате сильного дождя произошли подтопления дворовых территорий, подвальных помещений, подтоплены автомобили. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

vk.com Ростов-на-Дону Главный
В Ростове прошел сильный дождь / vk.com Ростов-на-Дону Главный

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

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В результате стихии погибла четырнадцатилетняя девочка, 7 человек обратились за медицинской помощью (4 сейчас находятся в больницах города), сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Кроме этого из-за непогоды в городе не работают 8 линий электропередач.

vk.com Ростов-на-Дону Главный
Вчера затопило Ростов / vk.com Ростов-на-Дону Главный
vk.com Ростов-на-Дону Главный
Из-за непогоды погиб человек / vk.com Ростов-на-Дону Главный
vk.com Ростов-на-Дону Главный
В городе введен режим чрезвычайной ситуации / vk.com Ростов-на-Дону Главный

Напомним, на Черниговщине в результате сильных дождей подтопило жилые дома.

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