В Киеве сегодня без осадков, воздух прогреется до +29°

Согласно данным УНИАН Погода, 1 июля в столице осадков не ожидается, температура днем до +29°.

В Киеве сегодня без осадков / nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер северній и северо-восточный, легкий.

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Сегодня солнце в столице взошло в 4:50, а закатится в 21:12.

Как сообщал УНИАН, на сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.

"Днем 1 июля в восточной части, Крыму и Приазовье - грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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