Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются грозы, температура днем до +31° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 1 июля, на востоке и юге страны пройдут дожди с грозами, воздух прогреется до +31°.

В большинстве областей сегодня без осадков / Андрій Домаранський, panoramio.com

В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Во Львове 1 июля ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.

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В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 2.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пяницу осадков не ожидается. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

УНИАН

В Харькове 1 июля без осадков. Температура днем +27°, ветер северо-восточный, слабый.

В Днепре днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.0 м/с.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +25°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +28°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в пятницу практически безоблачно, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

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В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, слабый.

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