Погода на сегодня: в Украине местами ожидаются грозы, температура днем до +31° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 1 июля, на востоке и юге страны пройдут дожди с грозами, воздух прогреется до +31°.
В столице сегодня без осадков, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Во Львове 1 июля ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, легкий.
На дорогах Украины водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +30°. Ветер северный и северо-западный, до 2.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пяницу осадков не ожидается. Температура +28°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Харькове 1 июля без осадков. Температура днем +27°, ветер северо-восточный, слабый.
В Днепре днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.0 м/с.
В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +25°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +28°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в пятницу практически безоблачно, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Киеве объявили наивысший уровень пожарной опасности
В Северодонецке сегодня небольшая облачность, температура днем +30°. Ветер переменный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°