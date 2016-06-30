Киевлянам на пятницу обещают жаркую погоду без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 1 июля, в Киеве без осадков, температура днем до +29°.

В Киеве завтра без осадков / gloss.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

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Ветер северо-восточный, до 4.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 4:50, а зайдет в 21:12.

Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.

"Днем 1 июля в восточной части, Крыму и Приазовье - грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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