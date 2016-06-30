Завтра в Украине до +31°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу в Украине местами пройдут дожди, воздух прогреется до +31°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +29°. Ветер северо-восточный, до 4.0 м/с.
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
Во Львове 1 июля небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +31°. Ветер юго-западный и юго-восточный, легкий.
В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +28°. Ветер северный, до 2.7 м/с.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +31°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +27°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.
В Симферополе дождь. Температура ночью +18°, днем +25°. Ветер северный и восточный, до 4.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают на завтра дожди с грозами, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, умеренный
В Краматорске в пятницу возможна гроза, температура ночью +19°, днем +26°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.
На дорогах Украины водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и восточный, слабый.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +14°
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Днепр+27°... +14°
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Донецк+26°... +12°
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Житомир+28°... +15°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+28°... +10°
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Киев+28°... +18°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+25°... +13°
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Луцк+28°... +14°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+28°... +13°
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Полтава+26°... +17°
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Ровно+28°... +13°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+27°... +15°
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Тернополь+27°... +15°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+27°... +12°
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Хмельницкий+27°... +14°
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Черкассы+27°... +16°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+28°... +12°