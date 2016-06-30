Завтра в Украине до +31°, в центре и на востоке пройдут дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу в Украине местами пройдут дожди, воздух прогреется до +31°.

В пятницу в Украине местами пройдут дожди / ua-travels.livejournal.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +19°, днем +29°. Ветер северо-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 1 июля небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +18°, днем +31°. Ветер юго-западный и юго-восточный, легкий.

В Виннице в пятницу синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +28°. Ветер северный, до 2.7 м/с.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +20°, днем +31°, ветер переменный, умеренный.

Погода на 1 июля / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +18°, днем +27°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +18°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, умеренный.

В Симферополе дождь. Температура ночью +18°, днем +25°. Ветер северный и восточный, до 4.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают на завтра дожди с грозами, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер северо-восточный и юго-восточный, умеренный

В Краматорске в пятницу возможна гроза, температура ночью +19°, днем +26°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +19°, днем +29°. Ветер северный и восточный, слабый.

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