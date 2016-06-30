В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

15:05, 30 июня 2016
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Завтра ожидаются сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Погода, дождь / Фото УНИАН
Завтра ожидаются сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Днем 1 июля в восточной части, Крыму и Приазовье - грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также предупреждают о грозах, граде и шквалах 15-20 м/с в Киеве 29 июня.

Как сообщал УНИАН, в столице в течение 29 июня-4 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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