На дорогах Украины водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами
Сегодня на украинских дорогах ожидаются дожди с грозами, в пятницу будет преимущественно без осадков. Температура поднимется до +30°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Киевской области возможна гроза. Температура +27°… +30°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +30°.
Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)
На трассе Киев - Ужгород преимущественно без осадков, температура в дороге +27° … +30°. В четверг на этом маршруте водителей также будет ожидать малооблачная погода, температура до +30°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, пройдут дожди с грозами. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют грозу. Температура в дороге до +28°. 1 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +27°… +29°.
В Киеве объявили наивысший уровень пожарной опасности
По маршруту Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению в пятницу осадков не ожидается, температура до +30°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°