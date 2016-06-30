На дорогах Украины водителей ожидает жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами

13:00, 30 июня 2016
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Сегодня на украинских дорогах ожидаются дожди с грозами, в пятницу будет преимущественно без осадков. Температура поднимется до +30°.

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На дорогах Украины водителей ожидает жаркая погода / georgiysidun.blogspot.com

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет небольшая облачность, в Киевской области возможна гроза. Температура +27°… +30°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +30°.

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На трассе Киев - Ужгород преимущественно без осадков, температура в дороге +27° … +30°. В четверг на этом маршруте водителей также будет ожидать малооблачная погода, температура до +30°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, пройдут дожди с грозами. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют грозу. Температура в дороге до +28°. 1 июля путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +27°… +29°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению в пятницу осадков не ожидается, температура до +30°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.

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