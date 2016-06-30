Лесные пожары в Калифорнии: спасатели обнаружили тела еще двух погибших

11:44, 30 июня 2016
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Полиция сообщила, что в Сан-Диего были обнаружены тела двух погибших в результате лесных пожаров. Таким образом, количество жертв увеличилось до четырех. 

Reuters
Лесные пожары в Калифорнии / Reuters

Как сообщает Reuters, останки тел были обнаружены в районе Потреро, который был в приказе об обязательной эвакуации.

Из-за лесных пожаров близ Анталии эвакуируют местное население

Личности погибших не установлены.

По словам местных властей, количество жертв может увеличиться после обследования спасателями пострадавших районов.

Напомним, в понедельник пожар в Калифорнии разрушил около 250 зданий, среди которых 75 жилых домов.

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