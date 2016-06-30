На Черниговщине в результате сильных дождей подтопило жилые дома

Всего было подтоплено 5 жилых домов, в которых проживает 19 человек и 21 здание хозяйственного назначения.

Всего было подтоплено 5 жилых домов / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС).

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Также на автомобильной дороге Галайбино-Паристовка-Голавлики, в месте прокладки водопропускной трубы произошло разрушение дорожного покрытия. Транспортное сообщение между селами Голавлики и Паристовка осуществляется по автодороге Большая Доч-Головеньки-Новые Млыны.

По состоянию на 07:00 30 июня в селах Высокое и Галайбино оставались подтопленными 19 хозяйственных сооружений.

Электро- и газоснабжение населенных пунктов не прекращалось.

Окончательные убытки устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, во вторник в результате сильных дождевых осадков в Ровно подтопило жилые дома и приусадебные участки.