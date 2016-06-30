В Киеве объявили наивысший уровень пожарной опасности
В столице в течение 29 июня-4 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"В связи с содержанием сухой жаркой погоды по Киеву в течение 29 июня-4 июля ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 июня в южной и восточной частях Украины уровень пожарной опасности достигнет максимальной отметки 5 класса.
Из-за этого Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит граждан с просьбой не провоцировать пожары и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.
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