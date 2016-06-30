Из-за засухи в Гватемале пострадали почти 3 млн человек

Тысячи людей на юге Гватемалы в течение нескольких лет страдают от длительной засухи.

Нынешняя засуха началась еще в 2012 году / Reuters

Особенно сложная ситуация в так называемом "сухом коридоре", который также проходит в Никарагуа, Сальвадоре и Гондурасе, передает Al Jazeera.

Нынешняя засуха началась еще в 2012 году. С тех пор из-за отсутствия воды в стране нет урожая овощей.

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Было подсчитано, что около 2,8 млн человек страдают от засухи, 900 тысяч подвержены риску недоедания и нуждаются в немедленной помощи.

Ни местное правительство, ни международные организации не имеют достаточно ресурсов для помощи людям, только половина из нуждающихся получают поддержку.

В тоже время представитель продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций в Гватемале предупреждает, что подобная помощь может спасти ситуацию лишь на время.

По его мнению, необходимо разрабатывать методы, которые позволят улучшить состояние почв в стране и обеспечат хорошее водоснабжение.

Из-за вырубки лесов и проливных тропических дождей был смыт верхний слой почвы, что ухудшило способность земли удерживать воду. Поэтому без нововведений не будет урожая, даже если дожди вернутся в страну.

Напомним, около 4 млн жителей Зимбабве нуждаются в продовольственной помощи из-за засухи. В начале февраля президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил зоной бедствия ряд страдающих из-за засухи сельских районов страны. По данным зимбабвийского правительства, 26% населения страны нуждается в продовольственной помощи.