В канадской Альберте образовались сугробы из града (фото, видео)

09:00, 30 июня 2016
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В провинции  Альберта во вторник прошли проливные дожди с градом. 

twitter.com @SPeterScottG
На город Окотокс обрушился сильный град / twitter.com @SPeterScottG

Как сообщает CBS, пожарные города боролись с возгораниями, которые произошли из-за ударов молнией. В частности, в одном районе был поврежден газопровод.

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На город Окотокс обрушился сильный град.

Из-за сильного дождя оказались затопленными автомобили и даже подвалы жилых домов.

Из-за непогоды в течение двух часов жители Калгари более 60 раз вызвали скорую помощь.

Напомним, после сильного дождя, который прошел на японском острове Кюсю во вторник и в среду, в коме оказались двое людей.

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