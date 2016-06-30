В канадской Альберте образовались сугробы из града (фото, видео)
В провинции Альберта во вторник прошли проливные дожди с градом.
Как сообщает CBS, пожарные города боролись с возгораниями, которые произошли из-за ударов молнией. В частности, в одном районе был поврежден газопровод.
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На город Окотокс обрушился сильный град.
Из-за сильного дождя оказались затопленными автомобили и даже подвалы жилых домов.
Из-за непогоды в течение двух часов жители Калгари более 60 раз вызвали скорую помощь.
My street in Cedarbrae: Wet and miserable. Water all the way up to the sidewalk. #yycstorm #abstorm #yyc pic.twitter.com/XZ7bQbciw0— Shane Flug (@sflug) June 28, 2016
@environmentca @paul_dunphy in Okotoks, pea to marble sized hail, high winds and heavy down pour. 4:30pm #abstorm pic.twitter.com/iP1poQlTcG— Geoff VanVeller (@GeoffVanVeller) June 28, 2016
Напомним, после сильного дождя, который прошел на японском острове Кюсю во вторник и в среду, в коме оказались двое людей.
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