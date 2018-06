В канадской Альберте образовались сугробы из града (фото, видео)

Как сообщает CBS, пожарные города боролись с возгораниями, которые произошли из-за ударов молнией. В частности, в одном районе был поврежден газопровод.

На город Окотокс обрушился сильный град.

Из-за сильного дождя оказались затопленными автомобили и даже подвалы жилых домов.

Из-за непогоды в течение двух часов жители Калгари более 60 раз вызвали скорую помощь.

My street in Cedarbrae: Wet and miserable. Water all the way up to the sidewalk. #yycstorm #abstorm #yyc pic.twitter.com/XZ7bQbciw0