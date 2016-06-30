В Киеве сегодня сохранится жаркая погода, днем ожидается гроза

08:26, 30 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 30 июня, в Киеве пройдет дождь с грозой, воздух прогреется до +28°.

lifekiev.com
В Киеве сегодня ожидается дождь с грозой / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:50, а закатится в 21:12.

Напомним, на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение

"30 июня в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, грозы, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС. 

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