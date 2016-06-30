Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется до +31°.

В Украине сегодня дожди / kyiv.depo.ua

В столице сегодня дождь с грозой, днем +28°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

Во Львове 30 июня ожидается солнечная погода, температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение на 30 июня

В Луцке сегодня ясно. Температура воздуха днем +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер северный и северо-западный, до 5.0 м/с.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-западный, умеренный.

Сегодня в Украине до +31° / УНИАН

В Харькове 30 июня дождь с грозой. Температура днем +29°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.

В Днепре днем ожидаются осадки. Температура воздуха +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +26°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +28°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в четверг возможен дождь, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

Читайте также Водителей на украинских дорогах ожидают дожди, воздух прогреется до +32°

В Северодонецке сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем +30°. Ветер переменный, легкий.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.