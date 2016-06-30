Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +31° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг во многих регионах Украины пройдут дожди с грозами, температура днем поднимется до +31°.
В столице сегодня дождь с грозой, днем +28°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
Во Львове 30 июня ожидается солнечная погода, температура воздуха днем +28°. Ветер переменный, легкий.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 30 июня
В Луцке сегодня ясно. Температура воздуха днем +29°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг осадков не ожидается. Температура +27°. Ветер северный и северо-западный, до 5.0 м/с.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +31°, ветер северный и северо-западный, умеренный.
В Харькове 30 июня дождь с грозой. Температура днем +29°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.
В Днепре днем ожидаются осадки. Температура воздуха +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +26°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +28°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в четверг возможен дождь, днем +28°. Ветер переменный, легкий.
Водителей на украинских дорогах ожидают дожди, воздух прогреется до +32°
В Северодонецке сегодня пройдет дождь с грозой, температура днем +30°. Ветер переменный, легкий.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°