На завтра синоптики обещают киевлянам дождь с грозой, температура до +27°
Согласно данным УНИАН Погода, 30 июня в столице ожидается дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +27°.
К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +23°.
Ветер северный северо-восточный, до 5.3 м/с.
В четверг в большинстве украинских областей пройдут дожди, днем жара до +33° (карта)
Завтра солнце в столице взойдет в 4:50, а зайдет в 21:12.
Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.
"30 июня в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, грозы, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 73 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Фаза луны:
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