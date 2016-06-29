На завтра синоптики обещают киевлянам дождь с грозой, температура до +27°

Согласно данным УНИАН Погода, 30 июня в столице ожидается дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +27°.

В Киеве ожидается дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +23°.

Ветер северный северо-восточный, до 5.3 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 4:50, а зайдет в 21:12.

Напомним, в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение.

"30 июня в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, грозы, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

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