В Украине объявили штормовое предупреждение на 30 июня

Завтра в Украине пройдут сильные дожди, местами с градом.

В отдельных регионах Украины град и шквалы 15-20 м/с / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"30 июня в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, грозы, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате сильных дождевых осадков в Ровно подтопило жилые дома и приусадебные участки. На улицах Вербовой и Огиенко дождевой водой были подтоплены 16 частных приусадебных участков и 9 жилых домов.