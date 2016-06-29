В Одесской области объявили максимальный уровень пожарной опасности

29 июня в южной и восточной частях Украины уровень пожарной опасности достигнет максимальной отметки 5 класса.

В Одесской области объявили высший уровень пожарной опасности / kazanfirst.ru

В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит граждан с просьбой не провоцировать пожары и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.

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В ГСЧС Одесской области напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:

- разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, что связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

- заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

-оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

-заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;

- выжигать траву и другие растительные материалы на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Ранее также сообщалось, что на сегодня в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.