В Одесской области объявили максимальный уровень пожарной опасности
29 июня в южной и восточной частях Украины уровень пожарной опасности достигнет максимальной отметки 5 класса.
В связи с этим Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит граждан с просьбой не провоцировать пожары и придерживаться элементарных правил безопасности во время отдыха на природе.
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В ГСЧС Одесской области напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:
- разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, что связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортным средствам и другим механизмам, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
-оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
-заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
- выжигать траву и другие растительные материалы на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
Ранее также сообщалось, что на сегодня в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
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