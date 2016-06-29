В четверг в большинстве украинских областей пройдут дожди, днем жара до +33° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 30 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, температура до +33°.

В Украине дожди с грозами / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.3 м/с.

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Во Львове 30 июня ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер северный, до 4.4 м/с.

Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°, ветер северный, до 7.7 м/с.

В Харькове в среду гроза, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северо-восточный, умеренный.

В большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами / УНИАН

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +20°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе гроза. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.2.

Жителям Мариуполя обещают на завтра небольшую облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

В Краматорске в четверг днем ожидается гроза, температура ночью +21°, днем +29°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

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В Северодонецке завтра также ожидаются осадки. Температура ночью +23°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий

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