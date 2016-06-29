В четверг в большинстве украинских областей пройдут дожди, днем жара до +33° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 30 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, температура до +33°.
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.3 м/с.
Водителей на украинских дорогах ожидают дожди, воздух прогреется до +32°
Во Львове 30 июня ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.
В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер северный, до 4.4 м/с.
Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°, ветер северный, до 7.7 м/с.
В Харькове в среду гроза, температура ночью +19°, днем +27°. Ветер северо-восточный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +20°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе гроза. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.2.
Жителям Мариуполя обещают на завтра небольшую облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.
В Краматорске в четверг днем ожидается гроза, температура ночью +21°, днем +29°, ветер переменный, до 2.5 м/с.
Ливень затопил рынок в Каменце-Подольском (фото, видео)
В Северодонецке завтра также ожидаются осадки. Температура ночью +23°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°