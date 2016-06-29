В четверг в большинстве украинских областей пройдут дожди, днем жара до +33° (карта)

18:30, 29 июня 2016
848
0

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 30 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами, температура до +33°. 

УНИАН
В Украине дожди с грозами / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, ночью +19°, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.3 м/с.

Водителей на украинских дорогах ожидают дожди, воздух прогреется до +32°

Во Львове 30 июня ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°. Ветер переменный, легкий.

В Виннице в четверг синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер северный, до 4.4 м/с.

Одесситам на завтра обещают дождь с грозой. Температура ночью +20°, днем +31°, ветер северный, до 7.7 м/с.

В Харькове в среду гроза, температура  ночью +19°, днем +27°. Ветер северо-восточный, умеренный.

УНИАН
В большинстве областей Украины пройдут дожди с грозами / УНИАН

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют осадки. Температура ночью +20°, днем +27°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе гроза. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 4.2.

Жителям Мариуполя обещают на завтра небольшую облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +22°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

В Краматорске в четверг днем ожидается гроза, температура ночью +21°, днем +29°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

Ливень затопил рынок в Каменце-Подольском (фото, видео)

В Северодонецке завтра также ожидаются осадки. Температура ночью +23°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей