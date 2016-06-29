В Киеве ночь на 28 июня была самой жаркой за всю историю наблюдений

Ночь на 28 июня оказалась самой теплой в столице за 136 лет регулярных наблюдений за температурой воздуха.

Ночь на 28 июня была самой жаркой за всю историю наблюдений / УНИАН

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в Киеве температура вторника не опустилась ниже +21,3°С, а это значит что на 0,4°С превышен предыдущий рекорд для этой даты, который держался с 1961 года.

В обсерватории отмечают, что это первый температурный рекорд нынешнего лета в Киеве, где средняя суточная температура воздуха в последние дни июня превышает климатическую норму на 7 градусов.