На японском острове Кюсю из-за проливных дождей начали эвакуацию населения
После сильного дождя, который прошел на остове во вторник и в среду, в коме оказались двое людей.
Как сообщает The Japan Times, за вторник на острове выпало 263 мм осадков.
В городе Кагосима оползень сошел на офисное здание, где под завал попал мужчина 40 лет. Его удалось спасти, но пока он остается без сознания.
Количество жертв наводнения в Западной Вирджинии увеличилось до 25
Также под завал попала женщина в префектуре Кагосима – оползень сошел на ее дом. Пострадавшую спасли, до сих пор она не пришла в сознание.
В Тарумидзу власти издали указ об эвакуации местного населения.
Напомним, по меньшей мере 6 человек погибли и один пропал без вести после проливных дождей на юго-западе Японии, которые вызвали наводнения и оползни.
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 73 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Фаза луны:
Лента новостей