На японском острове Кюсю из-за проливных дождей начали эвакуацию населения

12:49, 29 июня 2016
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После сильного дождя, который прошел на остове во вторник и в среду, в коме оказались двое людей.

Reuters
После сильного дождя в коме оказались двое людей / Reuters

Как сообщает The Japan Times, за вторник на острове выпало 263 мм осадков.

В городе Кагосима оползень сошел на офисное здание, где под завал попал мужчина 40 лет. Его удалось спасти, но пока он остается без сознания.

Количество жертв наводнения в Западной Вирджинии увеличилось до 25

Также под завал попала женщина в префектуре Кагосима – оползень сошел на ее дом. Пострадавшую спасли, до сих пор она не пришла в сознание.

В Тарумидзу власти издали указ об эвакуации местного населения.

Напомним, по меньшей мере 6 человек погибли и один пропал без вести после проливных дождей на юго-западе Японии, которые вызвали наводнения и оползни. 

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