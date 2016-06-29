На японском острове Кюсю из-за проливных дождей начали эвакуацию населения

После сильного дождя, который прошел на остове во вторник и в среду, в коме оказались двое людей.

После сильного дождя в коме оказались двое людей / Reuters

Как сообщает The Japan Times, за вторник на острове выпало 263 мм осадков.

В городе Кагосима оползень сошел на офисное здание, где под завал попал мужчина 40 лет. Его удалось спасти, но пока он остается без сознания.

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Также под завал попала женщина в префектуре Кагосима – оползень сошел на ее дом. Пострадавшую спасли, до сих пор она не пришла в сознание.

В Тарумидзу власти издали указ об эвакуации местного населения.

Напомним, по меньшей мере 6 человек погибли и один пропал без вести после проливных дождей на юго-западе Японии, которые вызвали наводнения и оползни.