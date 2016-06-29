Водителей на украинских дорогах ожидают дожди, воздух прогреется до +32°

13:00, 29 июня 2016
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Сегодня и четверг на дорогах Украины пройдут дожди, температура поднимется до +32°.

УНИАН
УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня будет дождь с грозой. Температура +26°… +30°. Завтра на этом маршруте малооблачно, в Одесской области ожидаются осадки, температура до +31°.

Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, температура до +32° (карта)

На трассе Киев - Ужгород небольшая облачность, температура в дороге +25° … +28°. В четверг на этом маршруте водителей также будет ожидать малооблачная погода, температура до +31°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +32°, пройдут дожди с грозами. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +29°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют грозу. Температура в дороге до +37°. 30 июня путешествующих по этому маршруту будут ожидать осадки, температура +24°… +27°.

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По маршруту Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков, температура +24° … +28°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +30°. 

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