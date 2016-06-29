Из-за сильных дождей в Ровно подтопило дома (фото, видео)

Вчера в результате сильных дождевых осадков в Ровно подтопило жилые дома и приусадебные участки.

Дождевой водой были подтоплены 9 жилых домов / ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На улицах Вербовой и Огиенко дождевой водой были подтоплены 16 частных приусадебных участков и 9 жилых домов.

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Для откачки воды спасатели в задействовали 2 пожарные автоцистерны, 5 пожарных мотопомп. Всего с подтопленных территорий и частных домов спасатели откачали почти 2 тысячи кубических метров дождевой воды.

Через сильные дожди в Ровно подтопило дома ГСЧС

Как сообщал УНИАН, из-за подтопления в Раховском районе Закарпатской области была полностью разрушена дорога на Говерлу.