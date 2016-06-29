На Закарпатье непогода разрушила дорогу на Говерлу

Из-за подтопления в Раховском районе была полностью разрушена дорога на Говерлу, протяженностью 2,5 км.

Из-за подтопления была полностью разрушена дорога на Говерлу / explorer.kiev.ua

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Погибших и травмированных в результате непогоды нет. Для расчистки русел горных ручьев привлечено 13 единиц техники и 35 человек.

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"Уровень воды уменьшился наполовину. Сейчас продолжаются работы по расчистке глины в урочище Лешу; в урочище Бребоя расчищается проход под мостом и формируется русло потока. Проход достигал всего 1,5 метра. Гравий из-под моста вывозится на подсыпку лесных дорог. В урочище Квасной реку забило старыми порубочними остатками с урочища Головач, Маргиту и Радомир. Комиссией, которая работает над установлением последствий непогоды, установлено, что остатки древесины в Устерицком лесничестве, которые сошли в реку - это порубленные остатки из Карпатского биосферного заповедника без изъятия у постоянного лесопользователя. Одно из деревьев было изрублено топором в 50-х годах. Дорога протяженностью 2,5-3 км на Говерлу повести разрушена", - сообщил директор ГП "Раховское ЛДГ" Владимир Приступа.

Напомним, вчера ливень затопил рынок в Каменце-Подольском.

По улице Князей Кориатовичей машинам невозможно было проехать, потому что дождевая река буквально похоронила под собой асфальтированную дорогу.