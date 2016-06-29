Ливень затопил рынок в Каменце-Подольском (фото, видео)
Вчера на улице Северная просто перед дороги упало дерево. А возле рынка образовалась грязная дождевая река.
Как сообщает "20 минут", гроза и дождь началась в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) едва не с самого утра. Во время ливня на улице Северная упало дерево.
По улице Князей Кориатовичей, возле рынка, машинам невозможно было проехать, потому что дождевая река буквально похоронила под собой асфальтированную дорогу.
Как сообщал УНИАН, ливень с градом накрыла столичную Троещину, на улицах местами было по колено воды.
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