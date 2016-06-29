Ливень затопил рынок в Каменце-Подольском (фото, видео)

10:50, 29 июня 2016
2220
0

Вчера на улице Северная просто перед дороги упало дерево. А возле рынка образовалась грязная дождевая река.

facebook.com Виктория Кохановскай
Гроза и дождь начались едва ли не с самого утра / facebook.com Виктория Кохановскай

Как сообщает "20 минут", гроза и дождь началась в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) едва не с самого утра. Во время ливня на улице Северная упало дерево.

По улице Князей Кориатовичей, возле рынка, машинам невозможно было проехать, потому что дождевая река буквально похоронила под собой асфальтированную дорогу.

Как сообщал УНИАН, ливень с градом накрыла столичную Троещину, на улицах местами было по колено воды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей