Ливень затопил рынок в Каменце-Подольском (фото, видео)

Вчера на улице Северная просто перед дороги упало дерево. А возле рынка образовалась грязная дождевая река.

Гроза и дождь начались едва ли не с самого утра / facebook.com Виктория Кохановскай

Как сообщает "20 минут", гроза и дождь началась в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) едва не с самого утра. Во время ливня на улице Северная упало дерево.

По улице Князей Кориатовичей, возле рынка, машинам невозможно было проехать, потому что дождевая река буквально похоронила под собой асфальтированную дорогу.