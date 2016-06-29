Лесные пожары в Калифорнии уничтожили 75 жилых домов

10:00, 29 июня 2016
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Из-за лесных пожаров, которые начались на прошлой неделе, в штате погибли не менее двух человек, разрушены десятки домов.

Reuters
Лесные пожары в штате началиьс на прошлой неделе / Reuters

В понедельник пожар разрушил около 250 зданий, среди которых 75 жилых домов, передает Reuters.

Пожарным удалось локализовать 50% огня, что позволило отменить приказы об эвакуации населения.

В Сицилии из-за жары бушуют лесные пожары

С января этого года в Калифорнии произошло около 2400 лесных пожаров разных масштабов, которые в общей сложности сожгли 400 кв. км.

Напомним, рядом с турецким курортом Анталия из-за лесных пожаров власти вынуждены были начать эвакуацию.

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