Лесные пожары в Калифорнии уничтожили 75 жилых домов

Из-за лесных пожаров, которые начались на прошлой неделе, в штате погибли не менее двух человек, разрушены десятки домов.

Лесные пожары в штате началиьс на прошлой неделе / Reuters

В понедельник пожар разрушил около 250 зданий, среди которых 75 жилых домов, передает Reuters.

Пожарным удалось локализовать 50% огня, что позволило отменить приказы об эвакуации населения.

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С января этого года в Калифорнии произошло около 2400 лесных пожаров разных масштабов, которые в общей сложности сожгли 400 кв. км.

Напомним, рядом с турецким курортом Анталия из-за лесных пожаров власти вынуждены были начать эвакуацию.