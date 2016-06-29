В Хорватии и Сербии пронесся сильный ураган

На Балканах сильный ветер крушил деревья и ломал светофоры.

Непогода накрыла Хорватию и Сербию / Reuters

Как сообщает ТСН, непогода накрыла Хорватию и Сербию. Из-за ливня подтоплены десятки городов. Сильный ветер поломал деревья и светофоры, сорвал крыши. Повреждены сотни машин, а без света оказались тысячи людей.

Читайте также В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

Сообщается, что обошлось без жертв и сейчас стихия уже стихла. К работе приступили спасатели и коммунальщики. Обещают как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Напомним, в результате сильного ливня, который прошел 26 июня 2016 года в районе с. Луги Раховского района, сформировался интенсивный сток с мощными селевыми потоками, который стал причиной подтопления прибрежных полос и 33 домохозяйств.