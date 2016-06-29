Из-за сильного ливня в Китае десятки людей оказались заблокированы в затопленном тоннеле (фото)

09:00, 29 июня 2016
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В китайском городе Чунцин из-за непрекращающегося дождя затопило железнодорожный тоннель, несколько десятков человек оказались заблокированы.

Reuters
В Китае продолжаются наводнения / Reuters

Как сообщает Daily China, из-за непогоды с проблемами столкнулись более 50 пассажирских поездов. Для спасения людей власти направили более 140 человек и два экскаватора. Пока неизвестно, когда железнодорожное сообщение в регионе вернется в нормальный режим.

В результате ураганов в Польше погибли два человека

Кроме того, сообщается, что железнодорожникам пришлось пересадить тысячи пассажиров на автобусы.

Напомним, не менее 25 человек погибли, несколько пропали без вести после самого мощного наводнения за последние 100 лет в штате Западная Вирджиния (США).

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