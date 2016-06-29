Из-за сильного ливня в Китае десятки людей оказались заблокированы в затопленном тоннеле (фото)

В китайском городе Чунцин из-за непрекращающегося дождя затопило железнодорожный тоннель, несколько десятков человек оказались заблокированы.

В Китае продолжаются наводнения / Reuters

Как сообщает Daily China, из-за непогоды с проблемами столкнулись более 50 пассажирских поездов. Для спасения людей власти направили более 140 человек и два экскаватора. Пока неизвестно, когда железнодорожное сообщение в регионе вернется в нормальный режим.

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Кроме того, сообщается, что железнодорожникам пришлось пересадить тысячи пассажиров на автобусы.

#BREAKING Over 100 rescued, dozens still trapped in flooded tunnel in SW China’s Chongqing following heavy rains pic.twitter.com/HotMQ3InAO — CCTVNEWS (@cctvnews) June 28, 2016

Напомним, не менее 25 человек погибли, несколько пропали без вести после самого мощного наводнения за последние 100 лет в штате Западная Вирджиния (США).