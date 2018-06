Из-за сильного ливня в Китае десятки людей оказались заблокированы в затопленном тоннеле (фото)

Как сообщает Daily China, из-за непогоды с проблемами столкнулись более 50 пассажирских поездов. Для спасения людей власти направили более 140 человек и два экскаватора. Пока неизвестно, когда железнодорожное сообщение в регионе вернется в нормальный режим.

Кроме того, сообщается, что железнодорожникам пришлось пересадить тысячи пассажиров на автобусы.

#BREAKING Over 100 rescued, dozens still trapped in flooded tunnel in SW China’s Chongqing following heavy rains pic.twitter.com/HotMQ3InAO