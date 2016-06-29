В Киеве сегодня гроза, днем воздух прогреется до +29°

08:30, 29 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, в среду в Киеве пройдет дождь с грозой, воздух прогреется до +29°.

УНИАН
В среду в Киеве пройдет дождь с грозой / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер северный, до 4.8 м/с.

Часть Киева накрыл мощный ливень: машины на Троещине "плавают" (видео)

Сегодня солнце в столице взошло в 4:49, а закатится в 21:13.

Напомним, вчера ливень с градом накрыл столичную Троещину, на улицах местами было по колено воды. 

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