Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, температура до +32° (карта)

08:04, 29 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 29 июня во многих регионах Украины ожидаются осадки, температура днем поднимется до +32°.

Фото УНИАН
Во многих регионах Украины ожидаются осадки / Фото УНИАН

В столице сегодня дождь с грозой, днем +29°. Ветер северный, до 4.8 м/с.

Во Львове 29 июня ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, слабый. 

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В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +26°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду осадков не ожидается. Температура +26°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают грозу, температура днем +29°, ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.

УНИАН
Сегодня температура днем поднимется до +32° / УНИАН

В Харькове 29 июня дождь с грозой. Температура  днем +28°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре днем ожидаются осадки. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +38°. Ветер переменный, слабый.

В Краматорске в среду возможен дождь, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

В Северодонецке сегодня днем без осадков, температура днем +32°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.

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