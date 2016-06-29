Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, температура до +32° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 29 июня во многих регионах Украины ожидаются осадки, температура днем поднимется до +32°.
В столице сегодня дождь с грозой, днем +29°. Ветер северный, до 4.8 м/с.
Во Львове 29 июня ожидается небольшая облачность, температура воздуха днем +25°. Ветер переменный, слабый.
На протяжении всей недели в Украине будет жарко, ожидаются дожди с грозами
В Луцке сегодня малооблачно. Температура воздуха днем +26°. Ветер северный и северо-западный, до 3.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду осадков не ожидается. Температура +26°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают грозу, температура днем +29°, ветер северный и северо-восточный, до 6.4 м/с.
В Харькове 29 июня дождь с грозой. Температура днем +28°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре днем ожидаются осадки. Температура воздуха +30°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +29°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +38°. Ветер переменный, слабый.
В Краматорске в среду возможен дождь, днем +34°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение
В Северодонецке сегодня днем без осадков, температура днем +32°. Ветер переменный, до 5.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°