В Одессе и Одесской области сегодня объявлено штормовое предупреждение.

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: там ожидаются град и ливень / eugene.kaspersky.it

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в ближайшие часы по области ожидается град и сильный ливень.

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"Такие погодные условия сохранятся ночью, а также 29 июня", - сказали в департаменте.

Ожидается ночью и утром шквалистый ветер с порывами до 20 м/сек.