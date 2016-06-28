В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение

19:23, 28 июня 2016
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В Одессе и Одесской области сегодня объявлено штормовое предупреждение.

eugene.kaspersky.it
В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: там ожидаются град и ливень / eugene.kaspersky.it

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в ближайшие часы по области ожидается град и сильный ливень.

Во многих областях Украины сегодня пройдут дожди, местами с грозами (карта)

"Такие погодные условия сохранятся ночью, а также 29 июня", - сказали в департаменте.

Ожидается ночью и утром шквалистый ветер с порывами до 20 м/сек.

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