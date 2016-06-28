Часть Киева накрыл мощный ливень: машины на Троещине "плавают" (видео)

Ливень с градом пронеслись по Троещине после нескольких дней жары.

Ливень с градом пронеслись по Троещине / kyiv.depo.ua

Ливень с градом накрыл столичную Троещину, на улицах местами было по колено воды. Об сообщает Depo.ua.

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После сильного ливня улицы на Троещине полностью в воде. Так, проехать по дорогам здесь сложно даже крупногабаритным машинам. Водители, которые после дождя пытались дойти до своих автомобилей, оказывались по колено в воде.

Ливень дополнил сильный град, а из окон почти ничего не было видно.

Видео последствий дождя очевидцы публикуют в соцсетях.

При этом на правом берегу Днепра небо затянула темная туча.