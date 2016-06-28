Часть Киева накрыл мощный ливень: машины на Троещине "плавают" (видео)

16:50, 28 июня 2016
3282
0

Ливень с градом пронеслись по Троещине после нескольких дней жары.

kyiv.depo.ua
Ливень с градом пронеслись по Троещине / kyiv.depo.ua

Ливень с градом накрыл столичную Троещину, на улицах местами было по колено воды. Об сообщает Depo.ua.

Во вторник в большинстве областей Украины пройдут дожди, воздух прогреется до +34° (карта)

После сильного ливня улицы на Троещине полностью в воде. Так, проехать по дорогам здесь сложно даже крупногабаритным машинам. Водители, которые после дождя пытались дойти до своих автомобилей, оказывались по колено в воде.

Ливень дополнил сильный град, а из окон почти ничего не было видно.

Видео последствий дождя очевидцы публикуют в соцсетях.

При этом на правом берегу Днепра небо затянула темная туча.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео) Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей